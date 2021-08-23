Рианчо: отмена лимита на легионеров не решит глобальную проблему футбола в России

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на предложение Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Рианчо: отмена лимита на легионеров не решит глобальную проблему футбола в России
  • РИА Новости

«Отмена лимита на легионеров не решит глобальную проблему российского футбола. Безусловно, присутствие большего числа иностранных футболистов в клубах РПЛ повысит их результаты в еврокубках. Но только если это будут легионеры высокой квалификации, а не такой же, как у отечественных футболистов», — цитирует Рианчо Sport24.

По его мнению, в отмене лимита нет смысла, если легионеры будут приезжать такого же уровня, как российские игроки. Таким образом, как считает специалист, необходима система отбора качественных иностранных футболистов. 

«Однако российскому футболу в перспективе поможет только развитие учебных заведений, детско-юношеских академий. Футбол в России улучшится, когда в работе клубных академий будет чёткая методология. Российский футболист — танцор без шлифовки. Для повышения уровня футболистов в стране нужна проработанная методология развития игры и способностей футболистов», — сказал испанский тренер.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров. 

Ранее комментатор Георгий Черданцев выразил уверенность, что РФС примет решение по качеству приглашаемых легионеров в РПЛ.

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