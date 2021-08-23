Черданцев уверен, что РФС примет решение по качеству приглашаемых легионеров в РПЛ

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Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на предложение Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Черданцев уверен, что РФС примет решение по качеству приглашаемых легионеров в РПЛ
  • РИА Новости

«Я поддерживаю эту реформу, уже не раз об этом высказывался. Но нам не нужно путаться в определениях, а когда я читаю высказывания руководителей наших клубов, я вижу непонимание того, что сейчас происходит», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Он отметил, что не стоит понимать под полной отменой лимита то, что теперь составы российских клубов будут полностью состоять из иностранных футболистов. По его предположениям, речь идёт о компромиссном варианте, когда на поле могут выйти 11 легионеров, но чтобы в клубах также были доморощенные игроки.

«В то же время я убеждён, что РФС будет принято решение по качеству приглашаемых легионеров, чтобы наш чемпионат не засоряли шлаком. То есть будет как в Англии, когда новые игроки должны обязательно иметь в активе определённое количество матчей за сборную. Либо же должен учитываться рейтинг сборных, чтобы к нам приезжали футболисты из стран-лидеров», — заявил Черданцев.

Он также считает, что должен быть прописан пункт об обязательном присутствии в заявке доморощенных игроков.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров. 

Ранее сообщалось, что «Сочи» поддержал инициативу РФС по отмене лимита на легионеров в РПЛ.

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