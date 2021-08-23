Билялетдинов заявил, что не стоит думать о мгновенных результатах после отмены лимита

Бывший полузащитник «Локомотива», «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о предложении Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я не против отмены лимита, если это будет вкупе с чем-то ещё. Нельзя думать, что после отмены лимита будут мгновенные результаты. Нет, так не будет. Это комплекс проблем, в том числе и по качеству легионеров, как в Англии», — цитирует Билялетдинова Sport24.

По его мнению, должны быть какие-то ограничения, чтобы не приезжали иностранные игроки низкого уровня, так как качество футбола от этого точно не повысится.

«Отмена лимита — одно из решений, которое может помочь, но плюсом к другим движениям. Хотя реформы созрели, прежде всего в области детского спорта», — добавил эксперт.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее тренер «Уфы» Алексей Стукалов заявил, что среди легионеров должны быть только сильные игроки своих сборных.