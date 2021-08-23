Тренер «Уфы» — о лимите: среди легионеров должны быть только сильные игроки своих сборных
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«Я против лимита. Я бы немного по-другому сделал. На уровне Футбольной национальной лиги вообще бы убрал иностранцев, обязал бы клубы иметь двух-трёх молодых футболистов до 23 лет в составе и то же самое ввёл бы в РПЛ. Нужно максимально качественно ввести иностранцев, чтобы это были сильные игроки сборных команд», — приводит слова Стукалова «Матч ТВ».
По его мнению, основная проблема российского футбола заключается не в лимите, а подготовке кадров.
«Обратите внимание на подготовку детских тренеров, на их оплату. У нас процентов 75 тренеров необразованны. Если есть достойная зарплата, то ты пойдёшь учиться. Сейчас те, кто работал во второй лиге, сидят без заработной платы», — добавил специалист.
РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.
На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.
Ранее сообщалось, что «Спартак» выступает за смягчение лимита на легионеров.