Тренер «Уфы» — о лимите: среди легионеров должны быть только сильные игроки своих сборных

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал предложение Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я против лимита. Я бы немного по-другому сделал. На уровне Футбольной национальной лиги вообще бы убрал иностранцев, обязал бы клубы иметь двух-трёх молодых футболистов до 23 лет в составе и то же самое ввёл бы в РПЛ. Нужно максимально качественно ввести иностранцев, чтобы это были сильные игроки сборных команд», — приводит слова Стукалова «Матч ТВ».

По его мнению, основная проблема российского футбола заключается не в лимите, а подготовке кадров.

«Обратите внимание на подготовку детских тренеров, на их оплату. У нас процентов 75 тренеров необразованны. Если есть достойная зарплата, то ты пойдёшь учиться. Сейчас те, кто работал во второй лиге, сидят без заработной платы», — добавил специалист.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выступает за смягчение лимита на легионеров.