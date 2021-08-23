Нурмагомедов извинился перед афганцами за отказ комментировать ситуацию в стране

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принёс свои извинения жителям Афганистана после отказа комментировать ситуацию в стране.

«У меня тесные отношения с афганским народом. У меня очень много друзей, близких людей. Думаю, меня неправильно поняли, когда я сказал, что меня это не касается. Я имел в виду, что не хочу комментировать политическую обстановку. Надеюсь, что они меня простят. Если я чем-то обидел, то хочу принести извинения», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

По его мнению, любой человек может совершить ошибку, но он не хотел сказать, что его не касается ситуация, происходящая в Афганистане. Как сказал спортсмен, он просто не хотел обсуждать политическую обстановку.

«Афганский народ очень многострадальный, многое повидал на своём веку, даже если просто посмотреть историю. Конечно, за этот народ больно, переживаешь за него. Хочу пожелать всего наилучшего», — добавил Нурмагомедов.

В Афганистане произошёл захват власти радикальным исламистским движением «Талибан»*.

Ранее сообщалось, что афганцы раскритиковали Нурмагомедова за отсутствие позиции по ситуации в стране. До этого спортсмен отказался отвечать на вопрос о ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.