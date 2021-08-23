Нурмагомедов извинился перед афганцами за отказ комментировать ситуацию в стране

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принёс свои извинения жителям Афганистана после отказа комментировать ситуацию в стране.
Нурмагомедов извинился перед афганцами за отказ комментировать ситуацию в стране
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«У меня тесные отношения с афганским народом. У меня очень много друзей, близких людей. Думаю, меня неправильно поняли, когда я сказал, что меня это не касается. Я имел в виду, что не хочу комментировать политическую обстановку. Надеюсь, что они меня простят. Если я чем-то обидел, то хочу принести извинения», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

По его мнению, любой человек может совершить ошибку, но он не хотел сказать, что его не касается ситуация, происходящая в Афганистане. Как сказал спортсмен, он просто не хотел обсуждать политическую обстановку.

«Афганский народ очень многострадальный, многое повидал на своём веку, даже если просто посмотреть историю. Конечно, за этот народ больно, переживаешь за него. Хочу пожелать всего наилучшего», — добавил Нурмагомедов.

В Афганистане произошёл захват власти радикальным исламистским движением «Талибан»*.

Ранее сообщалось, что афганцы раскритиковали Нурмагомедова за отсутствие позиции по ситуации в стране. До этого спортсмен отказался отвечать на вопрос о ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить