Афганцы раскритиковали Нурмагомедова за отсутствие позиции по ситуации в стране
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- АГН «Москва»
Поклонники Нурмагомедова выразили своё отношение к ситуации в Instagram российского спортсмена под фото с пилотом «Формулы-1» Никитой Мазепиным.
«Ты разочаровал миллионы людей Афганистана. Да здравствует человечество, да здравствует Афганистан!» — написал один из подписчиков.
«Деньги меняют людей так, как поменяли и тебя. Афганистан», — оставил комментарий ещё один болельщик.
«Ты потерял болельщиков Афганистана. Теперь ты для нас ничто», — написал другой фанат.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался отвечать на вопрос о ситуации в Афганистане.