Афганцы раскритиковали Нурмагомедова за отсутствие позиции по ситуации в стране

Подписчики бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова подвергли его критике за отсутствие какой-либо позиции по событиям в Афганистане.

Поклонники Нурмагомедова выразили своё отношение к ситуации в Instagram российского спортсмена под фото с пилотом «Формулы-1» Никитой Мазепиным.

«Ты разочаровал миллионы людей Афганистана. Да здравствует человечество, да здравствует Афганистан!» — написал один из подписчиков.

«Деньги меняют людей так, как поменяли и тебя. Афганистан», — оставил комментарий ещё один болельщик.

«Ты потерял болельщиков Афганистана. Теперь ты для нас ничто», — написал другой фанат.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался отвечать на вопрос о ситуации в Афганистане.