Афганцы раскритиковали Нурмагомедова за отсутствие позиции по ситуации в стране

Короткая ссылка
Подписчики бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова подвергли его критике за отсутствие какой-либо позиции по событиям в Афганистане.
Афганцы раскритиковали Нурмагомедова за отсутствие позиции по ситуации в стране
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

Поклонники Нурмагомедова выразили своё отношение к ситуации в Instagram российского спортсмена под фото с пилотом «Формулы-1» Никитой Мазепиным.

«Ты разочаровал миллионы людей Афганистана. Да здравствует человечество, да здравствует Афганистан!» — написал один из подписчиков.

«Деньги меняют людей так, как поменяли и тебя. Афганистан», — оставил комментарий ещё один болельщик.

«Ты потерял болельщиков Афганистана. Теперь ты для нас ничто», — написал другой фанат.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался отвечать на вопрос о ситуации в Афганистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить