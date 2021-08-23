Газизов считает, что лимит на легионеров в РПЛ нужно сокращать поэтапно

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал итоги собрания клубов премьер-лиги.
Газизов считает, что лимит на легионеров в РПЛ нужно сокращать поэтапно
  • РИА Новости

«Все понимают, что сейчас надо ещё поработать при нынешнем лимите и со временем переходить на другие форматы. Понятно, что это не сейчас», — цитирует Газизова «Чемпионат».

По его словам, большинство клубов — за рациональное зерно. Но ещё год-два надо поработать при нынешнем лимите, а только потом задуматься о схеме «10 + 15» (в заявке каждого клуба на сезон может быть максимум десять иностранных игроков).

«За это время приготовить нормальный переход», — добавил Газизов.

Гендиректор «Уфы» также подтвердил, что большинство клубов за гладкий чемпионат. В таком случае спортивный принцип будет лучше соблюдаться, поскольку все 16 клубов проведут по два очных поединка за сезон.

«Да и экономически многое нас не устроило», — пояснил он.

Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8 + 17». 

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что он бы запретил легионеров в российском футболе.

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