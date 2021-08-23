«РБ Спорт»: «Рубин» выступил за полную отмену лимита на собрании клубов РПЛ

Казанский «Рубин» поддержал полную отмену лимита на легионеров в РПЛ на общем собрании организации.

Как сообщает «РБ Спорт», большая группа клубов высказывается за то, чтобы смягчить лимит до формата «10+15». То есть в заявке каждого клуба на сезон могут быть максимум десять иностранных игроков. «Рубин» же выступил за полную отмену лимита.

Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+17».

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующий проект документа был разослан клубам РПЛ.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что он бы запретил легионеров в российском футболе.