В Госдуме считают опасным предложение об отмене лимита на легионеров в РПЛ
- РИА Новости
«Предложение отменить лимит очень опасное. Говорят, что таким образом будет усилена конкуренция в России. Мне кажется, что так будут только душить молодёжь, которая не будет иметь возможности попасть в состав команды. Решение об отмене лимита неправильное. Это не повлечёт за собой развитие футбола», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
По его мнению, молодые игроки лишатся шансов на попадание в лучшие клубы России, а значит, не будет футболистов, чтобы собрать состав национальной команды. Он отметил, что единственным плюсом станет только тот факт, что богатые клубы будут лучше выступать в еврокубках.
«В 2008 году легионеров было больше, а на Евро выступили лучше? Если мы вспомним 1960-е годы, когда не было ни одного легионера, мы выступали замечательно. И чемпионами Европы были, и на Олимпиадах призовые места брали. Я бы поспорил с этим примером. Не надо оглядываться назад, а надо смотреть вперёд», — добавил парламентарий.
РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.
На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал предложение об отмене лимита в РПЛ.