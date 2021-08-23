В Госдуме считают опасным предложение об отмене лимита на легионеров в РПЛ

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на предложение Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на иностранных игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Предложение отменить лимит очень опасное. Говорят, что таким образом будет усилена конкуренция в России. Мне кажется, что так будут только душить молодёжь, которая не будет иметь возможности попасть в состав команды. Решение об отмене лимита неправильное. Это не повлечёт за собой развитие футбола», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, молодые игроки лишатся шансов на попадание в лучшие клубы России, а значит, не будет футболистов, чтобы собрать состав национальной команды. Он отметил, что единственным плюсом станет только тот факт, что богатые клубы будут лучше выступать в еврокубках.

«В 2008 году легионеров было больше, а на Евро выступили лучше? Если мы вспомним 1960-е годы, когда не было ни одного легионера, мы выступали замечательно. И чемпионами Европы были, и на Олимпиадах призовые места брали. Я бы поспорил с этим примером. Не надо оглядываться назад, а надо смотреть вперёд», — добавил парламентарий.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал предложение об отмене лимита в РПЛ.