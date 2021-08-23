Колосков раскритиковал предложение РФС об отмене лимита в РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков жёстко отреагировал на слова нынешнего главы организации Александра Дюкова об отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Колосков раскритиковал предложение РФС об отмене лимита в РПЛ
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«Если убирать лимит, то нужен отбор иностранцев по их качеству и подготовке. Как это сделано в Англии. Вот это главное. Если мы полностью уберём лимит, то останемся без сборной!» — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в ведущих командах России играют как минимум по семь легионеров и в такой ситуации непонятно, из кого будет составлена национальная сборная.

«В прошлом году «Краснодар» вообще сыграл с десятью легионерами. Можете себе такое представить? Если полностью отменить лимит, то это гибель! Останемся без сборной», — добавил Колосков.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров. 

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поддержал предложение РФС по отмене лимита на легионеров.

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