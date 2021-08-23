Прядкин считает, что у РПЛ одна из лучших инфраструктурных баз в Европе

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением об организации лиги.

«Если говорить про инфраструктуру, вы все видите: на сегодня РПЛ имеет одну из лучших инфраструктурных баз в Европе, да и в мире. Понятно, что основная заслуга принадлежит государству и акционерам клубов, которые инвестировали собственные средства в строительство стадионов», — цитирует Прядкина ТАСС.

Он также отметил, что в РПЛ уже много лет создают условия для совершенствования данной системы. По его мнению, всё говорит о том, что чемпионат выходит на новый уровень.

«Можно много спорить про качество спортивного продукта, производимого клубами РПЛ. Но посмотрите, есть ли в какой-либо лиге подобный соревновательный баланс? Пять-шесть клубов претендуют на самые высокие места каждый год!» — добавил Прядкин.

Глава РПЛ подчеркнул, что зачастую все места, участники еврокубков и чемпион определяются только в последнем туре. При этом, по его словам, главным принципом работы лиги является создание равных условий и возможностей для всех команд вне зависимости от финансов.

Ранее бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили заявил, что категорически против отмены лимита на легионеров в РПЛ.