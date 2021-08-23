Защитник «Локомотива» Магкеев — о матче с «Краснодаром»: отдали инициативу во втором тайме

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, какой был план у железнодорожников на второй тайм матча пятого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром» (2:1).

РИА Новости

«Во втором тайме мы отдали инициативу «Краснодару». Хотели играть на контратаках. Самое главное, что добились результата и заработали три очка», — приводит слова Макгеева «Спорт-Экспресс». Он признался, что можно было бы сыграть по-другому. «Может быть, могли довести игру как-то получше, но так получилось», — сказал защитник «Локо». Ранее форвард «Локомотива» Фёдор Смолов признался, что изменил систему подготовки в нынешнем сезоне.