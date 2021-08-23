Защитник «Локомотива» Магкеев — о матче с «Краснодаром»: отдали инициативу во втором тайме
- РИА Новости
«Во втором тайме мы отдали инициативу «Краснодару». Хотели играть на контратаках. Самое главное, что добились результата и заработали три очка», — приводит слова Макгеева «Спорт-Экспресс».
Он признался, что можно было бы сыграть по-другому.
«Может быть, могли довести игру как-то получше, но так получилось», — сказал защитник «Локо».
Ранее форвард «Локомотива» Фёдор Смолов признался, что изменил систему подготовки в нынешнем сезоне.