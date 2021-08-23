Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, почему Андрей Рублёв проиграл немцу Александру Звереву в финале «Мастерса» в Цинциннати.

«Проблема не в Андрее, просто Зверев сыграл здорово. Всё решила первая подача, которая у Зверева работала лучше. Но Андрей — большой молодец, что сыграл в финале. И это после Олимпиады в Токио. Надо поблагодарить Андрея за его старания», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

В финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Андрей Рублёв уступил немцу Александру Звереву в двух сетах менее чем за час со счётом 2:6, 3:6.

Зверев выиграл 17-й титул АТР в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Медведев остался на втором месте в рейтинге ATP.