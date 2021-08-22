Дворкович — о матче России с Хорватией: надо выигрывать

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович выразил надежду, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сможет настроить своих подопечных на победу в матче с Хорватией.
Дворкович — о матче России с Хорватией: надо выигрывать
  • РИА Новости

«Это одна из решающих игр в группе, будем надеяться, что Карпин сможет подвести команду к этой встрече в лучшем состоянии. Надо выигрывать», — приводит ТАСС слова Дворковича.

Сборная России 1 сентября в отборочном матче чемпионата мира 2022 года сыграет на своём поле с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома примет Мальту.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о главных качествах Карпина.

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