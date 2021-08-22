Дворкович — о матче России с Хорватией: надо выигрывать
- РИА Новости
«Это одна из решающих игр в группе, будем надеяться, что Карпин сможет подвести команду к этой встрече в лучшем состоянии. Надо выигрывать», — приводит ТАСС слова Дворковича.
Сборная России 1 сентября в отборочном матче чемпионата мира 2022 года сыграет на своём поле с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома примет Мальту.
Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о главных качествах Карпина.