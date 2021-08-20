Канчельскис рассказал о главных качествах Карпина

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о главных качествах нового тренера национальной команды Валерия Карпина.
Канчельскис рассказал о главных качествах Карпина
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«Даже соперничали с ним, потому что играли на одном фланге. Карпин трудолюбивый, целеустремлённый, никогда не хочет проигрывать. Думаю, у каждого игрока и тренера должно быть такое качество», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Карпин возглавил сборную России 23 июля.

Сборная России 1 сентября сыграет на своём поле с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома примет Мальту.

Ранее депутат Валерий Газзаев выразил мнение, что тренером сборной России стоило назначить наставника «Зенита» Сергея Семака, а не Карпина.

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