Канчельскис рассказал о главных качествах Карпина

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о главных качествах нового тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Даже соперничали с ним, потому что играли на одном фланге. Карпин трудолюбивый, целеустремлённый, никогда не хочет проигрывать. Думаю, у каждого игрока и тренера должно быть такое качество», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Карпин возглавил сборную России 23 июля.

Сборная России 1 сентября сыграет на своём поле с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома примет Мальту.

Ранее депутат Валерий Газзаев выразил мнение, что тренером сборной России стоило назначить наставника «Зенита» Сергея Семака, а не Карпина.