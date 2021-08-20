Газзаев считает, что тренером сборной России стоило назначить Семака, а не Карпина

Бывший главный тренер сборной России по футболу, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением по поводу назначения Валерия Карпина главным тренером национальной команды.

«Сборную, на мой взгляд, должен возглавлять опытный и авторитетный тренер с большим багажом побед и достижений, с победными традициями. Не скрываю свою позицию: считал более целесообразным назначить на пост главного тренера сборной Сергея Семака», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Семаку удавалось три раза кряду приводить «Зенит» к победе в чемпионате России, что является непростым достижением. По его мнению, наставник сине-бело-голубых спокойно мог совмещать работу в клубе и сборной.

«У Сергея есть победные традиции как у футболиста и как у тренера. Но это моё личное мнение. Назначен Валерий Георгиевич Карпин. Пожелаем ему удачи и реализации всех планов!» — подытожил Газзаев.

Сборная России 1 сентября сыграет на своём поле с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома примет Мальту.

Ранее генсек РФС высказался об уходе врачей Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского из сборной России.