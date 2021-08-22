Форвард ПСЖ Икарди может быть заменён почти на месяц из-за травмы плеча

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Форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может пропустить почти месяц из-за травмы плеча.
Форвард ПСЖ Икарди может быть заменён почти на месяц из-за травмы плеча
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Лиги 1, углублённое медицинское обследование не подтвердило перелома у футболиста.

Вместе с тем 28-летний аргентинец точно пропустит матч чемпионата Франции с «Реймсом» 29 августа. Вероятнее всего, нападающий также не сможет помочь национальной команде в матчах сборных в начале сентября.

Икарди был заменён в концовке встречи третьего тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Брестом» (4:2).

Ранее Дэвид Бекхэм заявил, что хочет, чтобы аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси завершил карьеру в его клубе.

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