Форвард ПСЖ Икарди может быть заменён почти на месяц из-за травмы плеча

Форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может пропустить почти месяц из-за травмы плеча.

Как сообщает пресс-служба Лиги 1, углублённое медицинское обследование не подтвердило перелома у футболиста.

Вместе с тем 28-летний аргентинец точно пропустит матч чемпионата Франции с «Реймсом» 29 августа. Вероятнее всего, нападающий также не сможет помочь национальной команде в матчах сборных в начале сентября.

Икарди был заменён в концовке встречи третьего тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Брестом» (4:2).

Ранее Дэвид Бекхэм заявил, что хочет, чтобы аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси завершил карьеру в его клубе.