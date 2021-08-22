Киркоров — о заезде на автодроме в Сочи: получил заряд бодрости и адреналина

Российский певец Филипп Киркоров поделился впечатлениями от участия в заезде на трассе «Сочи Автодром».

«Получил заряд бодрости и адреналина на трассе «Сочи Автодром». Часто меня спрашивают, когда я всё успеваю и где беру вдохновение. Обожаю скорость! Иногда может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку. Угадайте, до какой отметки я развил скорость», — написал Киркоров в Instagram.

Напомним, что финальный этап серии WTCR 2021 года может пройти на «Сочи Автодроме». Соревнования должны состояться 27—28 ноября.

Ранее сообщалось, что Гран-при Японии «Формулы-1» отменён из-за коронавируса.