Киркоров — о заезде на автодроме в Сочи: получил заряд бодрости и адреналина

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Российский певец Филипп Киркоров поделился впечатлениями от участия в заезде на трассе «Сочи Автодром».
Киркоров — о заезде на автодроме в Сочи: получил заряд бодрости и адреналина
  • РИА Новости

«Получил заряд бодрости и адреналина на трассе «Сочи Автодром». Часто меня спрашивают, когда я всё успеваю и где беру вдохновение. Обожаю скорость! Иногда может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку. Угадайте, до какой отметки я развил скорость», — написал Киркоров в Instagram.

Напомним, что финальный этап серии WTCR 2021 года может пройти на «Сочи Автодроме». Соревнования должны состояться 27—28 ноября.

Ранее сообщалось, что Гран-при Японии «Формулы-1» отменён из-за коронавируса.

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