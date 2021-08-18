Гран-при Японии «Формулы-1» отменён из-за коронавируса

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Гран-при Японии чемпионата «Формулы-1» отменён из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.
Гран-при Японии «Формулы-1» отменён из-за коронавируса
  • globallookpress.com

«После обсуждений с промоутером и властями Японии правительство страны приняло решение отменить гонку в этом сезоне из-за продолжающихся сложностей, связанных с пандемией», — говорится в сообщении пресс-службы «Формулы-1».

Гран-при Японии должен был пройти с 8 по 10 октября на трассе «Судзука».

Ранее сообщалось, что российский пилот команды «Формулы-2» Prema Роберт Шварцман в следующем сезоне может подняться в «Формулу-1» и стать напарником своего соотечественника Никиты Мазепина в Haas.

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