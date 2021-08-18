Шварцман может стать напарником Мазепина в Haas
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Руководитель Haas Гюнтер Штайнер заявил, что в случае ухода пилота Мика Шумахера, чей контракт истекает по окончании сезона, команда заменит его ещё одним воспитанником гоночной Академии Ferrari. Это может быть либо Шварцман, либо выступающий тест-пилотом в Alpha Tauri Каллум Илотт.
«У Мика контракт с Ferrari, за нас будет выступать их пилот. У них есть несколько других хороших пилотов, даже если это будет не Мик. В идеале хотелось бы, чтобы он остался. Я практически уверен, что так и будет», — приводит слова Штайнера The Race.
Ранее Мазепин признался, что был взбешён аварией на Гран-при Венгрии.