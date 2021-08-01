Мазепин признался, что был взбешён аварией на Гран-при Венгрии

Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин поделился своими эмоциями после досрочного завершения гонки на Гран-при Венгрии.

«В этой гонке я действительно хотел участвовать. Она могла подарить мне много возможностей для положительного результата. Я увидел столкновение на первом круге. Подумал, что это будет наш день. Однако я проехался по обломкам и получил прокол левого переднего колеса. Заехал в бокс, потеряв свою позицию на трассе, а дальше вы уже видели, что произошло. Я не хотел выходить в летний отпуск таким образом. Хотел выложиться на полную — ну или хотя бы закончить эту гонку с болью в теле, с уставшей шеей. Отсутствие кругов и отсутствие результата меня взбесило. Я уверен, что за подобные дни потом придёт вознаграждение», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.

Россиянин на пит-лейне столкнулся с болидом Alfa Romeo Кими Райкконена и сошёл из-за поломки подвески.

Ранее сообщалось, что Окон выиграл Гран-при Венгрии, добыв первую победу в карьере в «Формуле-1».