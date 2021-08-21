Кафельников: Рублёв приятно удивил победой над Медведевым

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва над соотечественником Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.

«Рублёв меня сегодня приятно удивил победой над Медведевым. Рано или поздно это должно было произойти. Андрей сегодня проиграл первый сет, обычно при таком раскладе он начинает проявлять свои эмоции. Сегодня же сумел обойтись без них, поэтому и выиграл матч. До титула остаётся всего один шаг. Он или возьмёт его, или нет. Гарантировать никто не может. У Рублёва в любом случае будет сложный соперник. Посмотрим, справится он со своими эмоциями или всё же нет», — цитирует Кафельникова Sport24.

Рублёв победил Медведева впервые в карьере. Матч завершился со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

В финале турнира россиянин сыграет с победителем в паре Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее Рублëв сравнил победу над Медведевым с получением диплома в университете.