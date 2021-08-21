Рублëв сравнил победу над Медведевым с получением диплома в университете

Российский теннисист Андрей Рублëв поделился эмоциями от первой в карьере победы над соотечественником Даниилом Медведевым, одержанной в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Цинциннати.

«Даже когда я проиграл первый сет со счётом 2:6, я думал, что всё должно было быть иначе. Розыгрыши были очень упорными, но я допускал небольшие ошибки, а Даниил выполнял отличные удары. Тем не менее не думаю, что счёт первого сета не отражал игру.В третьем сете было то же самое — я выиграл 6:3, но матч был очень напряжённым. Было очень тяжело — и психологически, и физически. Это были шахматы. Даниил обычно играет от соперника, обычно игру диктует не он. Поэтому я был обязан заставлять его бегать, включая мощь в нужные моменты. Я обыграл его впервые и как будто окончил университет и получил диплом», — заявил теннисист после матча.

Рублëв победил Медведева со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Ранее Медведев ударил камеру во время матча с Рублёвым.