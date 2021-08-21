Медведев ударил камеру во время матча с Рублёвым
В одном из эпизодов матча Медведев, пытаясь отбить удар Рублёва, столкнулся со стоявшей недалеко от корта камерой. Даниил сбил её, а когда ту вновь установили на помост, Медведев ударил в объектив ногой.
The replay #Medvedev#CincyTennispic.twitter.com/gpnTBXSz4d— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) August 21, 2021
После столкновения россиянин пообещал засудить организаторов турнира в случае, если он проиграет матч.
Рублёв одержал победу над Медведевым со счётом 2:6, 6:3, 6:3.
Ранее Рублёв обыграл Медведева и вышел в финал турнира АТР Цинциннати.