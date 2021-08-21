Медведев ударил камеру во время матча с Рублёвым

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отметился экспрессивным поведением во время полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) со своим соотечественником Андреем Рублёвым.

В одном из эпизодов матча Медведев, пытаясь отбить удар Рублёва, столкнулся со стоявшей недалеко от корта камерой. Даниил сбил её, а когда ту вновь установили на помост, Медведев ударил в объектив ногой.

После столкновения россиянин пообещал засудить организаторов турнира в случае, если он проиграет матч.

Рублёв одержал победу над Медведевым со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Ранее Рублёв обыграл Медведева и вышел в финал турнира АТР Цинциннати.

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