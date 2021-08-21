Шварц о матче с «Уралом»: «Динамо» могло забить больше мячей

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу в Екатеринбурге над «Уралом» (1:0) в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Шварц о матче с «Уралом»: «Динамо» могло забить больше мячей
  • РИА Новости

«Могли забивать больше, удача в каких-то моментах нам не улыбалась сегодня. Были штанги и несколько перекладин. Нам есть ещё над чем работать», — цитирует Шварца «Матч ТВ».

Немецкий специалист добавил, что выше всяких похвал сыграл голкипер «Урала» Дмитрий Ландаков.

По словам Шварца, «Динамо» владело преимуществом на протяжении всего матча.

«Нам не хватило второго мяча, это позволило бы успокоить матч. Счастлив трём очкам», — заключил он.

Единственный гол в игре забил форвард динамовцев Константин Тюкавин. 

С 32-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Эрика Бикфалви.

Ранее бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу «Арсенал» — «Спартак» (1:1).

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