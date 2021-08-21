Футболист «Арсенала» Гулиев заявил, что у него не было особого настроя на «Спартак»

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Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев прокомментировал матч пятого тура чемпионата России по футболу со «Спартаком» (1:1).
Футболист «Арсенала» Гулиев заявил, что у него не было особого настроя на «Спартак»
  • РИА Новости

«Не первый раз уже играю против «Спартака». Есть радостные эмоции, что всех своих встретил, кого долгое время не видел. Настраивались как на обычную игру, как против любого другого соперника. Особого настроя не было», — сказал бывший полузащитник «Спартака».

Гулиев признался, что ему пока сложно провести на поле все 90 минут, поскольку он ещё не успел полностью восстановиться после травмы.

24-летний полузащитник является воспитанником красно-белых и выступал за столичный клуб с 2014 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.

Ранее форвард «Спартака» Джордан Ларссон отреагировал на интерес других клубов к своей персоне.

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