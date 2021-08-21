Гурам Аджоев считает, что «Арсенал» недобрал два очка в матче со «Спартаком»

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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал исход матча пятого тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком» (1:1).
Гурам Аджоев считает, что «Арсенал» недобрал два очка в матче со «Спартаком»
  • © Официальный Twitter клуба «Спартак»

«Несмотря на то что мы первыми пропустили, «Арсенал» вполне мог рассчитывать на победу. По той игре, которая была сегодня, можно говорить, что мы недобрали два очка», — приводит слова Аджоева РИА Новости.

Аджоев добавил, что в целом ничья — это тоже неплохой результат, поэтому «Арсенал» может занести этот матч себе в актив.

«Была хорошая игра, были яркие моменты, возможности забить. Такой футбол доставляет удовольствие болельщикам», — сказал Аджоев.

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил об отсутствии кризиса в команде.

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