Газзаев прокомментировал рекорд Акинфеева по количеству матчей в РПЛ

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поздравил вратаря армейцев Игоря Акинфеева с рекордом по количеству проведённых матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Хочу поздравить Игоря Акинфеева с 490-м матчем! Он патриот и настоящий профессионал. На протяжении 18 лет он верой и правдой служит своему клубу и национальной сборной. Всё это говорит о высоком уровне его профессионализма», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Акинфеев стал рекордсменом по числу проведённых матчей в элитном дивизионе чемпионата России. Игра с «Ахматом» стала для вратаря 490-й в первенствах страны. По этому показателю он побил рекорд бывшего одноклубника Сергея Игнашевича (489).

Ранее сообщалось, что болельщики ЦСКА в честь рекорда Акинфеева устроили красочное шоу во время игры пятого тура РПЛ с «Ахматом».