Фанаты ЦСКА устроили перформанс в честь рекорда Акинфеева

Болельщики ЦСКА в честь рекорда вратаря команды Игоря Акинфеева по количеству матчей в элитном дивизионе чемпионата России устроили красочное шоу во время игры пятого тура РПЛ с «Ахматом».

Фанаты также посвятили Акинфееву специальный баннер.

Футболист стал рекордсменом по числу проведённых матчей в элитном дивизионе чемпионата России. Игра с «Ахматом» стала для вратаря 490-й в первенствах страны. По этому показателю он побил рекорд бывшего одноклубника Сергея Игнашевича (489).

🔵🔴 Перфоманс болельщиков в честь рекорда нашего капитана! Они продемонстрировали 490 плакатов - по числу матчей Акинфеева в РПЛ! pic.twitter.com/0CBFKuNg1L — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 21, 2021

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Садио Мане установил рекорд по числу забитых мячей на «Энфилде» в рамках АПЛ.