Фанаты ЦСКА устроили перформанс в честь рекорда Акинфеева
- РИА Новости
Фанаты также посвятили Акинфееву специальный баннер.
Футболист стал рекордсменом по числу проведённых матчей в элитном дивизионе чемпионата России. Игра с «Ахматом» стала для вратаря 490-й в первенствах страны. По этому показателю он побил рекорд бывшего одноклубника Сергея Игнашевича (489).
🔵🔴 Перфоманс болельщиков в честь рекорда нашего капитана! Они продемонстрировали 490 плакатов - по числу матчей Акинфеева в РПЛ! pic.twitter.com/0CBFKuNg1L— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 21, 2021
Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Садио Мане установил рекорд по числу забитых мячей на «Энфилде» в рамках АПЛ.