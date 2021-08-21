Фанаты ЦСКА устроили перформанс в честь рекорда Акинфеева

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Болельщики ЦСКА в честь рекорда вратаря команды Игоря Акинфеева по количеству матчей в элитном дивизионе чемпионата России устроили красочное шоу во время игры пятого тура РПЛ с «Ахматом».
Фанаты ЦСКА устроили перформанс в честь рекорда Акинфеева
  • РИА Новости

Фанаты также посвятили Акинфееву специальный баннер. 

Футболист стал рекордсменом по числу проведённых матчей в элитном дивизионе чемпионата России. Игра с «Ахматом» стала для вратаря 490-й в первенствах страны. По этому показателю он побил рекорд бывшего одноклубника Сергея Игнашевича (489).

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Садио Мане установил рекорд по числу забитых мячей на «Энфилде» в рамках АПЛ.

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