Кафельников: по игровым качествам Рублёв превосходит Медведева

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего матча между Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Цинциннати.

«В сегодняшнем полуфинале «Мастерса» фаворитом в определённой степени является Медведев, примерно 55 на 45. Но я не думаю, что это будет односторонний матч и что один легко обыграет другого. Мне кажется, будет напряжённая борьба и судьба матча решится в двух-трёх розыгрышах», — цитирует Кафельникова Sport24.

По его мнению, оба теннисиста хорошо готовы, но Рублёву просто нужно поверить, что он способен обыграть Медведева, и не думать о неудачной серии против него. Кафельников отметил, что у Андрея всё получится, если он научится справляться с эмоциями.

«На мой взгляд, по игровым качествам Рублёв превосходит Медведева — по игре на задней линии, по технической оснащённости, но в ключевых моментах матча его подводит психика. Когда дело доходит до важных моментов матча с такими игроками, как Медведев, Андрей эмоционально не справляется», — отмечает бывшая первая ракетка мира.

При этом он надеется, что оба игрока покажут яркую и хорошую игру.

В четвертьфинале Медведев разгромил испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:1, 6:1. Рублёв, в свою очередь, обыграл француза Бенуа Пэра — 6:2, 3:6, 6:3.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал Медведева фаворитом матча с Рублёвым в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.