Тарпищев назвал Медведева фаворитом матча с Рублёвым в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего матча между Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Цинциннати.

«Даня набрал форму. Надо удерживать её до конца US Open. Максимально доминировал над Бустой. Рублёв же играл очень неровно. Когда соперник адаптируется к его игре, а у Андрея не летит подача, то у противника появляются шансы», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По его мнению, Рублёв ещё не до конца восстановился и пока ощущается его усталость. В то же время Медведев явно на ходу и очень уверен в себе.

«Здесь главное — сохранить физику, потому что если говорить о главных соперниках, Звереве и Циципасе, то у них как раз большое значение имеет психика. Они зачастую допускают качели в уровне игры. Фаворит в полуфинале сегодня, конечно, Даня», — добавил Тарпищев.

В четвертьфинале Медведев разгромил испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:1, 6:1. Рублёв, в свою очередь, обыграл француза Бенуа Пэра — 6:2, 3:6, 6:3.

Ранее Медведев заявил, что ожидает напряжённого матча с Рублёвым в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.