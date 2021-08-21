Медведев ожидает напряжённого матча с Рублёвым в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с соотечественником Андреем Рублёвым в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Цинциннати.

«Когда играешь с Андреем, это очень напряжённо. Он отлично играет с момента возобновления сезона, только взлёты, так что это будет отличный матч. Конечно, я хочу быть на высоте», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

В четвертьфинале Медведев разгромил испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:1, 6:1. Рублёв, в свою очередь, обыграл француза Бенуа Пэра — 6:2, 3:6, 6:3.

Ранее Рублёв сравнил предстоящий матч с Медведевым на «Мастерс» в Цинциннати с шахматной партией.