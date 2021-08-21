Рублёв сравнил с шахматной партией предстоящий матч с Медведевым на «Мастерсе» в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча с соотечественником Даниилом Медведевым в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Цинциннати.

«Буду рад играть против Медведева, так как это хороший вызов для меня, который поможет увидеть, что мне нужно улучшить, поскольку, проиграв ему ранее, я всегда становлюсь всё лучше. Это будет как шахматная партия с долгими розыгрышами. Мне нужно бороться за каждый мяч. Это будет интересно», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.

В четвертьфинале Медведев разгромил испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:1, 6:1. Рублёв, в свою очередь, обыграл француза Бенуа Пэра — 6:2, 3:6, 6:3.

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с Рублёвым в полуфинале «Мастерс» в Цинциннати.