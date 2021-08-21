Футбольный агент Трабукки: Миранчук получит больше возможностей в новом сезоне

Футбольный агент Марко Трабукки поделился ожиданиями от выступления полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в новом сезоне чемпионата Италии по футболу.

«У Миранчука точно будет больше возможностей. Алексей это заслужил. Во втором сезоне у него будет намного больше шансов», — сказал Трабукки в эфире «Матч ТВ».

Трабукки напомнил, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини всегда «маринует» иностранных футболистов в первый сезон.

Миранчук в дебютном сезоне за «Аталанту» провёл 34 матча во всех турнирах. Полузащитник сборной России забил четыре мяча в Серии А, два в Кубке Италии и один в Лиге чемпионов.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин и Миранчук способны сыграть на любой позиции.