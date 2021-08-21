Соболев не попал в стартовый состав «Спартака» в матче с «Арсеналом»
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Как сообщает пресс-служба красно-белых, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Айртон Лукас, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Александр Ломовицкий, Алекс Крал, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.
Примечательно, что уже третью игру подряд на скамейке запасных матч начинает форвард «Спартака» Александр Соболев.
Встреча «Арсеналом» со «Спартаком» состоится 21 августа в Туле. Начало — в 16:00.
Ранее футболист «Арсенала» Сергей Ткачёв вспомнил самую приятную победу над «Спартаком».