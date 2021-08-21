Соболев не попал в стартовый состав «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч пятого тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Айртон Лукас, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Александр Ломовицкий, Алекс Крал, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

Примечательно, что уже третью игру подряд на скамейке запасных матч начинает форвард «Спартака» Александр Соболев.

Встреча «Арсеналом» со «Спартаком» состоится 21 августа в Туле. Начало — в 16:00.

Ранее футболист «Арсенала» Сергей Ткачёв вспомнил самую приятную победу над «Спартаком».