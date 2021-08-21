Футболист «Арсенала» Ткачёв вспомнил самую приятную победу над «Спартаком» 

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв вспомнил о самой приятной победе над московским «Спартаком» в преддверии матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Самая приятная победа? Когда дома разгромили — 3:0. Кононов в том сезоне ушёл в «Спартак». Я забил, но не из-за этого вспоминаю игру. Сначала мы с Кононовым обыграли спартаковцев в Москве, а когда тренер ушёл к ним, обыграли и в Туле», — цитирует Ткачёва пресс-служба «Арсенала».

Встреча между «Арсеналом» и «Спартаком» состоится 21 августа в Туле. Начало — 16:00 мск.

Ранее футболист «Крыльев Советов» Владислав Сарвели оценил слухи об интересе «Спартака» и «Локомотива».