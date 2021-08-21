Футболист «Крыльев Советов» Сарвели оценил слухи об интересе «Спартака» и «Локомотива»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владислав Сарвели прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны московских «Спартака» и «Локомотива».

«Ходили разговоры, что меня хотели видеть в своих рядах «Локомотив» и «Спартак»? До меня ничего такого не дошло. Думаю, это просто слухи», — цитирует Сарвели «Матч ТВ».

По его мнению, он ещё успеет поиграть в Москве, но сейчас ему хорошо в Поволжье. Он отметил, что его уровень жизни стал выше и теперь он снимает квартиру всего в пяти минутах от базы.

23-летний Сарвели выступает за «Крылья» с августа 2020 года. Он провёл за самарскую команду 35 матчей, забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отклонил предложение «Торино» по Самуэлю Жиго.