Футболист «Крыльев Советов» Сарвели оценил слухи об интересе «Спартака» и «Локомотива»

Короткая ссылка
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владислав Сарвели прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны московских «Спартака» и «Локомотива».
Футболист «Крыльев Советов» Сарвели оценил слухи об интересе «Спартака» и «Локомотива»
  • ©kc-camapa.ru

«Ходили разговоры, что меня хотели видеть в своих рядах «Локомотив» и «Спартак»? До меня ничего такого не дошло. Думаю, это просто слухи», — цитирует Сарвели «Матч ТВ».

По его мнению, он ещё успеет поиграть в Москве, но сейчас ему хорошо в Поволжье. Он отметил, что его уровень жизни стал выше и теперь он снимает квартиру всего в пяти минутах от базы.

23-летний Сарвели выступает за «Крылья» с августа 2020 года. Он провёл за самарскую команду 35 матчей, забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отклонил предложение «Торино» по Самуэлю Жиго.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить