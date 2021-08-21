Metaratings: «Спартак» отклонил предложение «Торино» по Жиго

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Московский футбольный клуб «Спартак» не станет продавать защитника Самуэля Жиго в итальянский «Торино».
Metaratings: «Спартак» отклонил предложение «Торино» по Жиго
  • globallookpress.com

Как сообщает Metaratings, «Торино» сделал красно-белым два предложения по покупке игрока, но российский клуб отказал в обоих случаях, так как «Спартак» не устроила сумма предложенного трансфера.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. За это время он провёл за команду 78 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его соглашение с красно-белыми рассчитано до конца июня 2022 года.

Ранее агент футболиста «Фенербахче» Лемоса опроверг слухи об интересе «Спартака».

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