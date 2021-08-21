В сети появился полный проект реформ российского футбола

В сети опубликовали документ с полным проектом реформ российского футбола.

Документ в свободный доступ выложил журналист Сергей Егоров. Он отмечает, что именно данный проект был разослан ранее клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) Российским футбольным союзом.

В документе есть также пункты об отмене лимита на легионеров и о введении потолка зарплат в клубах.

На данном этапе ожидается реакция от представителей РПЛ.

В РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее в Госдуме предложили два варианта развития сборной России по футболу.