В сети появился полный проект реформ российского футбола
- РИА Новости
Документ в свободный доступ выложил журналист Сергей Егоров. Он отмечает, что именно данный проект был разослан ранее клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) Российским футбольным союзом.
В документе есть также пункты об отмене лимита на легионеров и о введении потолка зарплат в клубах.
На данном этапе ожидается реакция от представителей РПЛ.
В РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.
Ранее в Госдуме предложили два варианта развития сборной России по футболу.