В сети появился полный проект реформ российского футбола

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В сети опубликовали документ с полным проектом реформ российского футбола.
В сети появился полный проект реформ российского футбола
  • РИА Новости

Документ в свободный доступ выложил журналист Сергей Егоров. Он отмечает, что именно данный проект был разослан ранее клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) Российским футбольным союзом.

В документе есть также пункты об отмене лимита на легионеров и о введении потолка зарплат в клубах.

На данном этапе ожидается реакция от представителей РПЛ.

В РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров. 

Ранее в Госдуме предложили два варианта развития сборной России по футболу.

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