В «Рубине» надеются, что поле «Ак Барс Арены» приведут в порядок к матчу РПЛ с «Уралом»

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Руководство казанского «Рубина» надеется, что поле «Ак Барс Арены» будет приведено в порядок к следующей домашней игре команды.
В «Рубине» надеются, что поле «Ак Барс Арены» приведут в порядок к матчу РПЛ с «Уралом»
  • РИА Новости

«К следующему домашнему матчу, надеемся, поле приведут в порядок — и мы будем играть на «Ак Барс Арене», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Рубина».

В казанском клубе добавили, что возможность проведения следующего домашнего матча на своём стадионе будет зависеть от работы агрономов.

Вопрос относительно состояния поля на «Ак Барс Арене» возник после матча третьего тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом». По его окончании главный тренер казанцев Леонид Слуцкий заявил, что «газон убили» проведением на стадионе различных мероприятий и свадеб.

Следующий матч на «Ак Барс Арене» в рамках РПЛ пройдёт 12 сентября. В седьмом туре «Рубин» встретится с «Уралом».

Ранее сообщалось, что Российская премьер-лига временно приостановила действие сертификатов на работу домашних стадионов казанского «Рубина» и «Ростова».

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