РПЛ временно приостановила работу стадионов «Рубина» и «Ростова»

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Российская премьер-лига (РПЛ) временно приостановила действие сертификатов на работу домашних стадионов казанского «Рубина» и «Ростова».
РПЛ временно приостановила работу стадионов «Рубина» и «Ростова»
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. Отмечается, что это сделано в связи с неудовлетворительным состоянием газона на «Ростов Арене» и «Ак Барс Арене». Кроме того, по этой же причине предупреждение получили «Сочи» и грозненский «Ахмат».

Таким образом, клубы должны принять меры по улучшению качества полей на своих стадионах и сообщить об этом РПЛ. Для исправления проблем лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами арен. 

«Согласно регламенту РПЛ, арены, у которых было временно приостановлено действие сертификатов, могут быть вновь допущены к проведению матчей РПЛ на основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ, которая проводит инспекционный контроль не позднее чем за десять календарных дней до даты соответствующего матча», — говорится в заявлении.

Ранее в РПЛ отреагировали на слухи о коронавирусе в «Урале» перед матчем с «Динамо».

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