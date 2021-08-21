РПЛ временно приостановила работу стадионов «Рубина» и «Ростова»

Российская премьер-лига (РПЛ) временно приостановила действие сертификатов на работу домашних стадионов казанского «Рубина» и «Ростова».

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. Отмечается, что это сделано в связи с неудовлетворительным состоянием газона на «Ростов Арене» и «Ак Барс Арене». Кроме того, по этой же причине предупреждение получили «Сочи» и грозненский «Ахмат».

Таким образом, клубы должны принять меры по улучшению качества полей на своих стадионах и сообщить об этом РПЛ. Для исправления проблем лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами арен.

«Согласно регламенту РПЛ, арены, у которых было временно приостановлено действие сертификатов, могут быть вновь допущены к проведению матчей РПЛ на основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ, которая проводит инспекционный контроль не позднее чем за десять календарных дней до даты соответствующего матча», — говорится в заявлении.

Ранее в РПЛ отреагировали на слухи о коронавирусе в «Урале» перед матчем с «Динамо».