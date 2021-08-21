В РПЛ отреагировали на слухи о коронавирусе в «Урале» перед матчем с «Динамо»

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В оперштабе Российской премьер-лиги (РПЛ) опровергли информацию о вспышке коронавируса в екатеринбургском «Урале» перед матчем пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
В РПЛ отреагировали на слухи о коронавирусе в «Урале» перед матчем с «Динамо»
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте РПЛ, лига получила от «Урала» список из 97 человек, которые сдали отрицательные тесты на COVID-19 перед игрой. Отмечается, что среди них — футболисты, тренеры, персонал клуба и сотрудники стадиона «Екатеринбург Арена».

«От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Предматчевое совещание прошло в штатном режиме», — говорится в заявлении.

Встреча между «Уралом» и «Динамо» состоится 21 августа в Екатеринбурге. Начало — в 18:00 мск.

Ранее «Урал» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде.

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