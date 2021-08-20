«Урал» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде

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В «Урале» прокомментировали информацию, что несколько футболистов команды сдали положительные тесты на COVID-19.
«Урал» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде
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«Информацию лучше уточнять у коллег с «Чемпионата». Мы её не подтверждаем. Команда готовится к игре с «Динамо», в том числе и те игроки, которые есть в списке в фейковых новостях», — цитирует пресс-службу клуба «Спорт-Экспресс».

Эпидемиологическая обстановка в Свердловской области на данный момент не улучшается. В связи с этим было принято решение об ограничении посещаемости футбольных матчей и других спортивных мероприятий в регионе.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов «Урала» сдали положительные тесты на коронавирус.

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