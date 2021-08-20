Источник: несколько футболистов «Урала» заболели коронавирусом

По информации СМИ, несколько футболистов «Урала» сдали положительные тесты на коронавирус.

Как сообщает «Чемпионат», COVID-19 выявлен у Ярослава Годзюра, Ильи Помазуна, Вячеслава Подберёзкина и ещё нескольких игроков.

Эпидемиологическая обстановка в Свердловской области на данный момент не улучшается. В связи с этим было принято решение об ограничении посещаемости футбольных матчей и других спортивных мероприятий в регионе.

Ранее главный тренер «Динамо» Шварц поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в пятом туре РПЛ.