Источник: несколько футболистов «Урала» заболели коронавирусом

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По информации СМИ, несколько футболистов «Урала» сдали положительные тесты на коронавирус.
Источник: несколько футболистов «Урала» заболели коронавирусом
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Как сообщает «Чемпионат», COVID-19 выявлен у Ярослава Годзюра, Ильи Помазуна, Вячеслава Подберёзкина и ещё нескольких игроков.

Эпидемиологическая обстановка в Свердловской области на данный момент не улучшается. В связи с этим было принято решение об ограничении посещаемости футбольных матчей и других спортивных мероприятий в регионе.

Ранее главный тренер «Динамо» Шварц поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в пятом туре РПЛ.

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