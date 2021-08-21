«Авангард» расторг контракт с хоккеистом Чудиновым
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба омского клуба, «Авангард» расторг контракт с 31-летним хоккеистом.
«Авангард» в середине июля помещал Чудинова в список отказов, однако хоккеиста не забрал ни один из клубов КХЛ.
Чудинов играл за омский клуб с 2017 года и в последнем сезоне помог «Авангарду» завоевать Кубок Гагарина. Всего на счету защитника три победы в данном турнире, две из них — в составе санкт-петербургского СКА.
Также Чудинов известен по выступлениям за сборную России, вместе с которой завоёвывал золото, серебро и бронзу чемпионатов мира.
Ранее в Федерации хоккея Москвы заверили, что зрители смогут попасть на матчи Кубка мэра без предоставления результатов ПЦР-тестов и QR-кодов.