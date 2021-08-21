«Авангард» расторг контракт с хоккеистом Чудиновым

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» отказался от услуг защитника Максима Чудинова.
«Авангард» расторг контракт с хоккеистом Чудиновым
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба омского клуба, «Авангард» расторг контракт с 31-летним хоккеистом.

«Авангард» в середине июля помещал Чудинова в список отказов, однако хоккеиста не забрал ни один из клубов КХЛ.

Чудинов играл за омский клуб с 2017 года и в последнем сезоне помог «Авангарду» завоевать Кубок Гагарина. Всего на счету защитника три победы в данном турнире, две из них — в составе санкт-петербургского СКА.

Также Чудинов известен по выступлениям за сборную России, вместе с которой завоёвывал золото, серебро и бронзу чемпионатов мира.

Ранее в Федерации хоккея Москвы заверили, что зрители смогут попасть на матчи Кубка мэра без предоставления результатов ПЦР-тестов и QR-кодов.

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