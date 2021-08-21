Goal: экс-футболист МЮ обвиняется в мошенничестве на сумму €4,7 млн

Короткая ссылка
Бывшему полузащитнику английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии по футболу Луису Андерсону предъявлено несколько уголовных обвинений в причастности к преступной криптовалютной организации.
Goal: экс-футболист МЮ обвиняется в мошенничестве на сумму €4,7 млн
  • Reuters

Как сообщает Goal.com, вместе с Андерсоном обвиняются восемь человек в кражах, мошенничестве и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

Полиция Порту-Алегри провела расследование и обвиняет организацию в незаконном перенаправлении средств и использовании криптовалютных операций для прикрытия последующего денежного следа. Отмечается, что речь идёт о краже в размере €4,7 млн в апреле 2020 года у крупной бразильской промышленной фирмы.

При этом в 2020 году полиция уже проводила обыск в квартире Андерсона в Порту-Алегри, после чего его компьютер был изъят, а он сам признался в работе криптотрейдером, хотя и отрицал незаконную деятельность.

Андерсон выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист дисквалифицирован на десять лет за договорные матчи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить