Goal: экс-футболист МЮ обвиняется в мошенничестве на сумму €4,7 млн

Бывшему полузащитнику английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии по футболу Луису Андерсону предъявлено несколько уголовных обвинений в причастности к преступной криптовалютной организации.

Как сообщает Goal.com, вместе с Андерсоном обвиняются восемь человек в кражах, мошенничестве и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

Полиция Порту-Алегри провела расследование и обвиняет организацию в незаконном перенаправлении средств и использовании криптовалютных операций для прикрытия последующего денежного следа. Отмечается, что речь идёт о краже в размере €4,7 млн в апреле 2020 года у крупной бразильской промышленной фирмы.

При этом в 2020 году полиция уже проводила обыск в квартире Андерсона в Порту-Алегри, после чего его компьютер был изъят, а он сам признался в работе криптотрейдером, хотя и отрицал незаконную деятельность.

Андерсон выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист дисквалифицирован на десять лет за договорные матчи.