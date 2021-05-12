Казахстанский теннисист дисквалифицирован на 10 лет за договорные матчи
- Reuters
Как сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA), спортсмен дисквалифицирован из-за многочисленных нарушений Антикоррупционной программы тенниса в период с 2014 по 2018 год.
Срок дисквалификации будет отсчитываться с 9 мая 2021 года. Также Хасанов оштрафован на $100 тыс., из которых $75 тыс. — условно.
Ранее сообщалось, что футболисты сборных России сдали 18 допинг-проб в течение двух месяцев.