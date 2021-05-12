Казахстанский теннисист дисквалифицирован на 10 лет за договорные матчи

Казахстанский теннисист Роман Хасанов отстранён от любой деятельности, которая связана с этим видом спорта, на десять лет за участие в договорных матчах.

Как сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA), спортсмен дисквалифицирован из-за многочисленных нарушений Антикоррупционной программы тенниса в период с 2014 по 2018 год.

Срок дисквалификации будет отсчитываться с 9 мая 2021 года. Также Хасанов оштрафован на $100 тыс., из которых $75 тыс. — условно.

Ранее сообщалось, что футболисты сборных России сдали 18 допинг-проб в течение двух месяцев.