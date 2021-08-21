Артета отреагировал на критику в адрес «Арсенала» на старте АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением по поводу критики в адрес команды после неудачного старта в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Нужно провести 38 матчей против всех команд за сезон. И всё дело в восприятии, давлении и, опять же, негативе. Просто хочу, чтобы меня окружали конструктивные люди. Я знаю, что у некоторых людей есть намерение похоронить нас, попытаться нас критиковать. Но нам это не интересно», — цитирует Артету ESPN.

По его словам, он полностью сосредоточен на предстоящем матче с «Челси» и уверен, что команда способна на это. Специалист также подчеркнул, что на данный момент «Арсеналу» нужна поддержка болельщиков больше, чем когда-либо.

«Они всегда были с командой, и я не сомневаюсь, что в воскресенье будут поддерживать команду», — добавил тренер.

Матч второго тура АПЛ между «Арсеналом» и «Челси» состоится 22 августа в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 18:30 мск.

Ранее Артета рассказал, для чего лондонский клуб приобрёл голкипера сборной Англии Аарона Рамсдейла.