Артета — о покупке Рамсдейла: нам нужна конкуренция во вратарской линии

Короткая ссылка
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, для чего лондонский клуб приобрёл голкипера сборной Англии Аарона Рамсдейла.
Артета — о покупке Рамсдейла: нам нужна конкуренция во вратарской линии
  • Reuters

«Это то, чего мы и хотим, — создавать здоровую и качественную конкуренцию на каждой позиции», — приводит слова Артеты Arseblog.

Он назвал нормальной ситуацию, когда за клуб выступают два голкипера высокого уровня. По мнению специалиста, Рамсдейл — очень талантливый молодой вратарь с большим опытом.

«В 23 года он уже игрок сборной Англии и собирается привнести конкуренцию в нашу команду», — добавил Артета.

Ранее сообщалось, что Рамсдейл перешёл в «Арсенал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить