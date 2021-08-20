Артета — о покупке Рамсдейла: нам нужна конкуренция во вратарской линии
- Reuters
«Это то, чего мы и хотим, — создавать здоровую и качественную конкуренцию на каждой позиции», — приводит слова Артеты Arseblog.
Он назвал нормальной ситуацию, когда за клуб выступают два голкипера высокого уровня. По мнению специалиста, Рамсдейл — очень талантливый молодой вратарь с большим опытом.
«В 23 года он уже игрок сборной Англии и собирается привнести конкуренцию в нашу команду», — добавил Артета.
Ранее сообщалось, что Рамсдейл перешёл в «Арсенал».