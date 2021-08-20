Артета — о покупке Рамсдейла: нам нужна конкуренция во вратарской линии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, для чего лондонский клуб приобрёл голкипера сборной Англии Аарона Рамсдейла.

«Это то, чего мы и хотим, — создавать здоровую и качественную конкуренцию на каждой позиции», — приводит слова Артеты Arseblog.

Он назвал нормальной ситуацию, когда за клуб выступают два голкипера высокого уровня. По мнению специалиста, Рамсдейл — очень талантливый молодой вратарь с большим опытом.

«В 23 года он уже игрок сборной Англии и собирается привнести конкуренцию в нашу команду», — добавил Артета.

Ранее сообщалось, что Рамсдейл перешёл в «Арсенал».