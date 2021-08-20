«Рейнджерс» выведут номер голкипера Лундквиста из обращения
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«Мы поздравляем Хенрика с экстраординарной карьерой и рады объявить, что выведем его номер из обращения и поднимем его под своды арены в этом сезоне», — сообщает пресс-служба «Рейнджерс».
В клубе отметили стремление Лундквиста к совершенству, что позволило ему стать одним из лучших вратарей в истории хоккея.
39-летний голкипер ушёл из НХЛ после 15 сезонов в «Рейнджерс».
Ранее сообщалось, что российский защитник Никита Задоров подписал контракт с «Калгари Флэймз».