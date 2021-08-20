«Рейнджерс» выведут номер голкипера Лундквиста из обращения

Руководство клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» намерено вывести из обращения 30-й номер вратаря Хенрика Лундквиста, который объявил о завершении карьеры.

«Мы поздравляем Хенрика с экстраординарной карьерой и рады объявить, что выведем его номер из обращения и поднимем его под своды арены в этом сезоне», — сообщает пресс-служба «Рейнджерс».

В клубе отметили стремление Лундквиста к совершенству, что позволило ему стать одним из лучших вратарей в истории хоккея.

39-летний голкипер ушёл из НХЛ после 15 сезонов в «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что российский защитник Никита Задоров подписал контракт с «Калгари Флэймз».